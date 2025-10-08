Meteo Liguria, continua il bel tempo: le previsioni

MERCOLEDI': l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3550 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3250 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante poco mosso.

LA WEBCA.M PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook