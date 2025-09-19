Meteo, da domenica le prime nubi. Settimana prossima inizia davvero l'autunno

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

DOMENICA: l'alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo l'ingresso di correnti più umide responsabile di un rapido aumento della nuvolosità dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in rapido aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4250 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con acquazzoni o temporali in attenuazione nel corso della serata. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in assorbimento dalla sera; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

