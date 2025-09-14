Meteo, domenica di bel tempo dopo le piogge di sabato

Dopo il tempo incerto di sabato, le nuvole e le piogge, questa domenica il cielo si apre e regala qualche ora di sereno. Ma già lunedì il meteo peggiora con nuova nuvolosità in arrivo.
DOMENICA - Nella notte residue precipitazioni a carattere temporalesco sul Levante; rapido miglioramento del tempo su tutta la regione già dal mattino, con ampie schiarite sporcate dal passaggio di nubi alte e stratiformi. Sereno ovunque in serata.
Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.
Umidità: Su valori medio-alti.
Venti: deboli a rotazione ciclonica sulle coste al mattino; brezze nel pomeriggio e deboli dai quadranti settentrionali in serata.
Mare: mosso ovunque.
LUNEDI - Nuvolosità in aumento dal pomeriggio sui settori di Ponente, poi in serata aumento della nuvolosità anche sul centro della regione.
Temperature: minime in diminuzione, specie nelle vallate interne di Levante, massime in aumento.
Umidità: Su valori alti.
Venti: a regime di brezza lungo le coste, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali dal pomeriggio.
Mare: ancora mosso a Levante al mattino, poco mosso ovunque per il resto della giornata.
LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI
LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI
IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Evviva le “isolette pedonali diffuse” da provare ogni mese nei quartieri
Non di soli “rolli” vivono i caruggi, dimenticati da un sindaco dopo l’altro