Meteo, domenica di bel tempo dopo le piogge di sabato

Dopo il tempo incerto di sabato, le nuvole e le piogge, questa domenica il cielo si apre e regala qualche ora di sereno. Ma già lunedì il meteo peggiora con nuova nuvolosità in arrivo.

DOMENICA - Nella notte residue precipitazioni a carattere temporalesco sul Levante; rapido miglioramento del tempo su tutta la regione già dal mattino, con ampie schiarite sporcate dal passaggio di nubi alte e stratiformi. Sereno ovunque in serata.

Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Umidità: Su valori medio-alti.

Venti: deboli a rotazione ciclonica sulle coste al mattino; brezze nel pomeriggio e deboli dai quadranti settentrionali in serata.

Mare: mosso ovunque.

LUNEDI - Nuvolosità in aumento dal pomeriggio sui settori di Ponente, poi in serata aumento della nuvolosità anche sul centro della regione.

Temperature: minime in diminuzione, specie nelle vallate interne di Levante, massime in aumento.

Umidità: Su valori alti.

Venti: a regime di brezza lungo le coste, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali dal pomeriggio.

Mare: ancora mosso a Levante al mattino, poco mosso ovunque per il resto della giornata.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook