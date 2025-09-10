Meteo in Liguria, dopo due giorni di pioggia torna il sole. Le previsioni di 3Bmeteo

MERCOLEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di piogge ed acquazzoni, allenta la presa favorendo una temporanea pausa asciutta nel pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con ampi e rapidi rasserenamenti serali fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulla Riviera di levante giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

GIOVEDI': pressione medie e livellate interessano la Regione garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato nel corso del pomeriggio; più nubi al mattino ed in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, con formazioni nuvolose compatte nelle ore centrali della giornata, in parziale diradamento serale; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

VENERDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

