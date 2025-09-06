Meteo

Meteo in Liguria, un weekend ancora estivo con sole e temperature in aumento

Le previsioni di 3Bmeteo
44 secondi di lettura
di redazione



SABATO - Tempo stabile con cielo prevalentemente sereno e velature sottili in transito specialmente nel pomeriggio

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento
Umidità: Su valori medio-alti
Venti: brezze costiere, deboli settentrionali o variabili altrove
Mare: inizialmente mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, moto ondoso in calo a poco mosso ovunque dal pomeriggio.

DOMENICA - Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con innocui addensamenti nuvolosi di passaggio.

