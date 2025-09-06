Meteo in Liguria, un weekend ancora estivo con sole e temperature in aumento

SABATO - Tempo stabile con cielo prevalentemente sereno e velature sottili in transito specialmente nel pomeriggio
Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento
Umidità: Su valori medio-alti
Venti: brezze costiere, deboli settentrionali o variabili altrove
Mare: inizialmente mosso sul Centro-Levante e poco mosso a Ponente, moto ondoso in calo a poco mosso ovunque dal pomeriggio.
DOMENICA - Cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata, con innocui addensamenti nuvolosi di passaggio.
LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI
LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI
IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI
Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
IL COMMENTO
Gli anni persi a non decidere il destino di Cornigliano
Ex Ilva, l'inopportuno incontro Salis-Jindal