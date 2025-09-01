Inizio di settimana con la pioggia in Liguria, le previsioni di 3Bmeteo

LUNEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di acquazzoni o temporali in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mar Ligure di Ponente poco mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a molto mosso.

MARTEDI': correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 3450 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

