Meteo

Torna alla homepage

Meteo Liguria, ecco le previsioni per l'inizio della settimana

Le previsioni
47 secondi di lettura
di redazione

Una domenica di meteo ancora soleggiato, ma in giornata arrivano le prime nubi che portano verso un inizio settimana, il 1 settembre, costellato dalle piogge. Le previsioni. 

LUNEDI - Cielo coperto dal mattino con possibili deboli piogge sul settore centrale della regione; dal pomeriggio i fenomeni precipitativi anche a carattere temporalesco saranno in estensione sul resto della regione con intensità fino a moderata e quantitativi localmente significativi soprattutto sul Centro-Ponente, in estensione nella nottata a Levante.

 LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI 

 

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

TAGS