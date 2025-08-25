Meteo in Liguria, sole e nuvole: poi torna la pioggia. Le previsioni

× Il tuo browser è obsoleto.

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MERCOLEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; su Riviera centrale e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4150 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

GIOVEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera centrale Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull'Appennino Cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 4200 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

