Temperature oltre i 30 gradi in Liguria: sabato bollino giallo a Genova

Torna il grande caldo in Liguria con temperature ben oltre i 30 gradi. Il ministero della Salute ha emanato il bollino giallo per il rischio di ondate di calore sabato 9 agosto a Genova con le massime percepite a metà giornata che potranno raggiungere i a 34 gradi derivanti dal disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa. Dopo un giugno e un inizio luglio particolarmente caldi con ben sei bollini rossi per ondata di calore la Liguria ha vissuto un mese di tempo mite con cinque allerte meteo consecutive nei fine settimana. Ora però lo scenario cambia.

Fino a venerdì la Liguria resterà in 'bollino verde' con temperature massime percepite di 32 gradi. È da inizio luglio, con sei giorni consecutivi di bollino rosso per il caldo, che in Liguria non si segnala un avviso per temperature elevate. "L'espansione di un promontorio anticiclonico sub-tropicale sul Mediterraneo a partire da oggi porta ad una stabilità diffusa e duratura su tutta la Regione, con temperature inizialmente in lieve aumento - spiega l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) -. Dal fine settimana l'ulteriore arrivo di aria più calda in quota favorirà un aumento delle temperature più marcato, con disagio fisiologico per caldo più accentuato specialmente nei grandi centri urbani e nelle zone riparate dalle brezze costiere".

Le previsioni di 3BMeteo

Venerdì 8 agosto 2025 - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 5000 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a quasi calmo; Mar Ligure di Levante quasi calmo.

Sabato 9 agosto 2025 - un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 10 agosto 2025 - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

