Sole e caldo sulla Liguria: ecco le previsioni per le prossime ore

Giovedì 7 agosto 2025 - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a poco mosso.

Venerdì 8 agosto 2025 - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 5000 metri. Mar Ligure di Ponente da poco mosso a quasi calmo; Mar Ligure di Levante quasi calmo.

Sabato 9 agosto 2025 - un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 10 agosto 2025 - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

