Meteo in Liguria, domenica tra sole e qualche nuvola. Nuova settimana senza pioggia

DOMENICA - Addensamenti localmente consistenti al mattino, specialmente sugli estremi regionali, dove non si esclude la possibilità di qualche rovescio lungo le coste del Levante. Possibili rovesci o temporali in sviluppo tra tarda mattinata e pomeriggio sui rilievi regionali, localmente di forte intensità a Levante dove potranno sconfinare in costa. Più soleggiato in serata.

Temperature: minime stazionarie lungo le coste ed in diminuzione nell'interno, massime in generale aumento.

Umidità: Su valori medio-bassi.

Venti: fino a moderati settentrionali sul Centro-Ponente e variabili sul Levante al mattino; in rotazione a deboli meridionali nel pomeriggio, in successiva nuova rotazione dai quadranti settentrionali in serata.

Mare: inizialmente molto mosso su Levante e mosso altrove, con moto ondoso in calo durante la giornata fino a poco mosso ovunque in serata.

LUNEDI - Tempo asciutto su tutta la regione, con velature in transito al mattino, più consistenti e spesse nel pomeriggio-sera con cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte del Centro-Levante.

Temperature: minime generalmente stazionarie, massime stazionare lungo le coste ed in aumento nell'interno.

Umidità: Su valori medio-bassi.

Venti: brezze costiere, deboli settentrionali al mattino in rotazione a deboli meridionali sui rilievi.

Mare: poco mosso ovunque, mosso al largo al mattino sul Ponente.

