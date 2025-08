Liguria in allerta gialla, notte di temporali a Genova: smottamenti a Bargagli

Ancora un fine settimana di maltempo in Liguria che ha portato pioggia e temporali soprattutto tra Genova e l'alta Val Bisagno. Per la quinta settimana consecutiva allerta meteo gialla sulla regione, un'allerta che si chiude alle 18 su tutte le zone. Primocanale in diretta per seguire l'evoluzione dell'ondata di maltempo.

La situazione

Nella notte forti temporali si sono verificati soprattutto nella zona di Genova. Intorno alle 4 colpita da pioggia intensa e fulmini la Val Polcevera. In generale tutto il ponente cittadino è stato colpito dal maltempo, specialmente la zona tra Pra', Pegli e Multedo. Intorno alle 6 del mattino il rio Cantarena a Sestri Ponente ha superato la soglia idrometrica di pre-allarme. Poi con il calare dell'intensità della pioggia il livello è tornato sotto la soglia di allarme. In via Opisso il sottopasso veicolare è rimasto chiuso a causa di un allagamento della sede stradale per circa un'ora. La perturbazione si è poi spostata verso la Val Bisagno e il Medio Levante.

Sul Monte Gazzo sono caduti 86.2 mm di pioggia in un'ora, e a Pegli 67.2. La struttura, relativamente piccola ma molto intensa, si è spostata lentamente verso est, a Bolzaneto registrati 61 mm di pioggia in un'ora. Intorno alle 8 forte pioggia nel levante di Genova con allagamenti alle strade segnalati nella zona di Nervi. Qui si è alzato anche il livello del rio Nervi poi tornato entro i livelli.

Poi la forte precipitazione si è concentrata in alta Val Bisagno. Tra le zone più colpite quella di Bargagli dove le centraline Arpal hanno segnalato quasi 130mm di pioggia un due ore. In un'ora registrati 116.6 mm di pioggia a Viganego, 107.6 a Bargagli che hanno fatto rapidamente innalzare gli idrometri a monte del Bisagno: a La presa lo strumento si è avvicinato al primo livello di guardia salvo poi calare quando la perturbazione si è spostata. Sul posto il sindaco Francesco Massoli che ha verificato la situazione. Qui si sono verificati alcuni smottamenti che hanno interrotto le strade. "È una situazione molto complessa, la frazione più colpita è quella di Traso, con due smottamenti importanti. Altro punto critico è nella Valle Lentro in frazione Cisiano con una strada interrotta. Sulla strada provinciale abbiamo un problema in località Maxena con un'interruzione della strada. Situazione molto preoccupante". Massi lungo la carreggiata ci sono problemi per raggiungere Maxena". Tra le zone colpite dagli smottamenti anche la strada tra le frazioni di Terrusso e Cisiano già in passato interessate da un evento franoso che aveva isolato le frazioni per oltre due settimane. Sul posto l'intervento dei mezzi di protezione civile e dei cittadini per liberare la strada.

(frana a Bargagli in località Traso)

Poi la perturbazione si è spostata in Val d'Aveto. Le precipitazioni sono accompagnate da attività elettrica, possono dare luogo a danni puntuali causati dalle piogge più intense, locali grandinate di medie dimensioni e colpi di vento. In A7 all'altezza del bivio per la A12 un albero è caduto a causa della pioggia andando a occupare una porzione della corsia di sorpasso. Un secondo passaggio perturbato, più veloce, passerà nella tarda serata odierna: produrrà effetti soprattutto su Toscana e Italia centrale, ma potremo avere residue precipitazioni su La Spezia. Instabilità prevista ancora oggi, permane infatti alta probabilità di temporali forti nel pomeriggio odierno, con precipitazioni temporalesche a ridosso dei rilievi possibili fino a notte. Da lunedì rimonta anticiclonica importante con condizioni stabili e asciutte.

La previsioni Arpal

Sabato 2 agosto - Cielo molto nuvoloso con temporali, anche di forte intensità, fin dalle prime ore della notte su Centro e Levante. Nel pomeriggio i fenomeni più intensi sono previsti nelle zone interne con sconfinamenti costieri. Possibile miglioramento dalla sera. con residue precipitazioni nell'interno. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve diminuzione. Umidità su valori alti. Venti tra deboli e moderati di direzione prevalentemente meridionale al mattino e al pomeriggio, settentrionale la sera. Mare tra mosso e molto mosso.

Domenica 3 agosto - Nella mattinata cielo poco nuvoloso; nel pomeriggio aumento della copertura nuvolosa con fenomeni temporaleschi nelle zone interne, specie sull'Appennino di Levante, con possibili locali sconfinamenti costieri. Dalla sera cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature minime in diminuzione, massime in aumento. Umidità su valori medio-alti. Venti deboli prevalentemente meridionali fino al pomeriggio in successiva rotazione dai quadranti settentrionali. Mare inizialmente molto mosso su Levante, in calo durante la giornata fino a poco mosso ovunque.

Maltempo in tutto il Nord

L'ondata di maltempo colpirà tutta l'Italia del Nord. Per sabato 2 agosto allerta meteo gialla anche su Friuli-Venezia Giulia e su alcuni settori di Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Veneto. Sono previsti rovesci e temporali, dapprima su Lombardia e Veneto, in estensione a gran parte del Nord, con fenomeni localmente intensi.

Le misure di auto-protezione da seguire a Genova

All’emanazione dello stato di allerta:

proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

all'entrata in vigore dell'allerta:

tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

