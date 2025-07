Grandinata e piccoli allagamenti nello Spezzino: le previsioni

Un forte temporale con una grandinata ha interessato lo spezzino nella notte. Dalla notte fino alle 10 del mattino la zona è stata in allerta meteo gialla per temporali. I vigili del fuoco sono intervenuti per due allagamenti nella zona di Lerici e per un sottopasso inutilizzabile a causa dell'acqua caduta ad Arcola. Non si segnalano persone in difficoltà. Il temporale molto forte nella notte ha fatto misurare 65mm di pioggia in un'ora a Monte Rocchetta Il mare molto mosso a Levante per onda lunga di libeccio, mosso altrove.

La previsioni sulla Liguria

Lunedì 28 luglio: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; su Riviera centrale e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

Martedì 29 luglio: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

