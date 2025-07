Meteo, in Liguria un venerdì di nuvole e pioggia. Le previsioni per il weekend

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera. Venti moderati meridionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

SABATO: la circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge diurne, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in serata responsabile di ampi rasserenamenti. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su Riviera centrale e Alpi nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Rasserena in serata; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata. Venti deboli dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale e Riviera di levante cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale, fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi, foriere di deboli piogge; sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3850 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

