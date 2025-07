Meteo Liguria, weekend di nuvole ma resta il caldo

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

Un fine settimana di nuvole sparse e qualche precipitazione: sulla Liguria si aprono due giornate incerte, con temperature sempre elevate e un alto tasso di umidità. Ecco il dettaglio.

SABATO - Nuvolosità variabile per l'intera giornata. A tratti cielo nuvoloso, in particolare nelle ore centrali del giorno, quando non si escludono locali precipitazioni anche temporalesche, accompagnate da possibili raffiche di vento, più probabili sui settori di Centro-Ponente.

Temperature: minime stazionarie, massime in diminuzione.

Umidità: Su valori medio-alti.

Venti: deboli o localmente moderati a regime di brezza lungo le coste; rinforzi da Sud nelle zone interne a partire dalle ore centrali e in particolare sul centro della regione.

Mare: poco mosso ovunque.

DOMENICA - Nuvolosità sparsa per l'intera giornata, con qualche addensamento più consistente in mattinata sul Savonese quando saranno possibili locali precipitazioni anche a carattere temporalesco. Nuovo aumento della nuvolosità sui settori costieri centrali in serata.

Temperature: minime generalmente in debole diminuzione, massime pressoché stazionarie.

Umidità: Su valori medio-alti.

Venti: moderati da Est/Sud-Est al mattino, deboli meridionali per il resto della giornata.

Mare: poco mosso ovunque, in aumento in serata fino a mosso sugli estremi della regione.

