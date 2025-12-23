Genoa: divieto di trasferta a Roma per i tifosi. Quasi certamente anche a Milano e Parma

Il Genoa sicuramente senza tifosi lunedì a Roma. E quasi certamente pure a Milano e a Parma: decisione nell’aria, manca soltanto l’ufficialità. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive a breve dovrebbe far scattare il provvedimento in seguito agli incidenti scatenati prima di Genoa-Inter, partita disputata allo stadio Ferraris domenica 14 dicembre.
Lunedì l’Olimpico sarà tutto giallorosso
Divieto di vendita dei biglietti per il settore ospiti ai residenti in Liguria in occasione di Roma-Genoa, in programma lunedì prossimo alle 20.45 allo stadio Olimpico. Questo il primo provvedimento. Quindi, il settore solitamente riservato ai sostenitori ospiti lunedì accoglierà i tifosi della formazione di Gasperini.
Identico divieto è atteso anche per Milan-Genoa (al Meazza giovedì 8 gennaio) e per Parma-Genoa (al Tardini domenica 18 gennaio. I sostenitori rossoblù potranno tornare liberi di viaggiare al seguito del Grifone non prima dell’altra trasferta di Roma, stavolta sponda laziale, a fine gennaio o ai primi di febbraio (la data non è ancora stata ufficializzata, ndc).
