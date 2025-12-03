Coppa Italia: Genoa, novità Ekhator e Stanciu per eliminare l’Atalanta. Live dalle 15

Stanciu guiderà il centrocampo rossoblù oggi a Bergamo

E’ il giorno della Coppa Italia per la Dea e il Grifone. Soffia il vento della novità sul Genoa che punta a eliminare l’Atalanta. In campo a Bergamo alle 15: De Rossi sceglie un robusto turn over soprattutto per vedere all’opera chi finora ha trovato poco spazio. In testa c’è la qualificazione, certo, ma l’obiettivo è anche quello di recuperare informazioni in chiave campionato e pure in direzione mercato.

Novità, dicevamo. E’ soprattutto il caso di Stanciu ed Ekhator, che guideranno centrocampo e attacco con addosso una maglia di titolare. Probabili inizialmente in panchina Ostigard, Marcandalli, Thorsby, Colombo e Vitinha. Per Siegrist sarà il debutto stagionale tra i pali. All’ultimo momento sul pullman in direzione Bergamo non sono saliti Malinovskyi e Sabelli, fermati da attacchi influenzali. Indisponibili anche Cornet e Gronbaek, che ha accusato un affaticamento muscolare: peccato, perché la candidatura di Albert per questa partita era tra le più forti.

Turn over anche per Palladino, ma nell’Atalanta di Coppa il livello della qualità certamente non scenderà.

Il programma degli ottavi di finale è cominciato senza sorprese. La Juventus elimina (2-0) l’Udinese e approda ai quarti: sarà proprio la formazione di Spalletti l’avversaria della vincente tra Atalanta e Genoa.

Le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zalewski, Musah, Pasalic, Ahanor; Samardzic, Sulemana; Krstovic

Genoa (3-5-2): Siegrist; Norton-Cuffy, Vasquez, Otoa; Ellertsson, Masini, Frendrup, Stanciu, Martin; Ekhator, Carboni

Arbitro Perri, assistenti Imperiale e Giuggioli. Quarto uomo: Colombo. Var Prontera, Avar Chiffi.

Indisponibili Atalanta: Bakker, Scalvini

Indisponibili Genoa: Malinovskyi, Gronbaek, Sabelli, Cornet