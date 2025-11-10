Genoa Women, Bargi super gol: vittoria salvezza contro il Parma

L'esultanza di Caterina Bargi (foto Genoa Cfc)

Colpo salvezza del Genoa Women. Alla Sciorba, nel posticipo della quinta giornata del campionato di serie A, la squadra di De La Fuente raddoppia il numero di vittorie in campionato (2) e pure quello dei punti in classifica (ora 6). Il merito è del guizzo vincente di Bargi quando ormai la partita sembrava incanalata sullo 0-0. E, invece, una giocata vincente della bandiera rossoblù in zona Cesarini fa felicissimo un Genoa che adesso respira decisamente meglio.

Considerata la posta in palio, classica partita tesa, con difese al potere e attacchi un po’ in difficoltà a trovare gloria nell’area altrui. Almeno fino al minuto 88, momento magico per un Grifone bravo a crederci fino in fondo e a colpire al momento più opportuno.

Partita equilibrata, poi all'88' la svolta

L’avvio di gara è in totale equilibrio. Primo brivido appena prima del 20': ospiti in vantaggio con Pinther, ma dopo revisione la rete viene annullata per fuorigioco della stessa giocatrice. Pronta è la reazione delle rossoblù. Punizione di Cuschieri: la sua traiettoria termina di poco a lato. Grande brivido per le ospiti.

In avvio di ripresa, Parma ancora vicino al vantaggio con le conclusioni di Pinther e Pondini, ma in entrambe le circostanze è attenta Forcinella. I rischi per la porta rossoblù non sono finiti. Stavolta è Bou Salas a rendersi pericolosa, trovando però sulla sua strada ancora un’ottima Forcinella. Nelle battute finali, con le squadre piuttosto stanche, il Genoa trova il guizzo vincente. Giles offre a Bargi uno splendido pallone che l’attaccante gestisce al meglio, portando in vantaggio le rossoblù.

Negli ultimi, concitati minuti, il Grifone fa buona guardia, senza correre grandi pericoli e conquistando una vittoria pesantissima in chiave salvezza. E adesso la classifica per le ragazze di De La Fuente si fa veramente incoraggiante.

Genoa-Parma 1-0

Rete: 88’ Bargi (G)

GENOA: Forcinella, Di Criscio, Lipman, Giles, Vigilucci, Hilaj, Cinotti (36’st Giacobbo), Acuti (46’st Curraj), Monterubbiano (23’st Søndergard), Cuschieri (23’st Massa), Bahr (23’st Bargi). Allenatore: De La Fuente

PARMA: Ceasar, Cox (46’st Benedetti), Ambrosi, Bou (46’st Masu), Real, Zamanian (21’st Estev), Uffren, Pondini, Domínguez, Distefano (37’st Cardona), Pinther (21’st Kajzba). Allenatore:Valenti

Arbitro: Picardi. Ammonite: Real, Uffren, Vigliucci

Quinta giornata: Milan-Juventus 2-1; Inter-Sassuolo 2-2; Fiorentina-Roma 5-2; Ternana-Como 2-4; Lazio-Napoli 1-0; Genoa-Parma 1-0.

La classifica: Roma 12; Fiorentina 10; Milan, Como, Lazio 9; Napoli, Juventus 7; Inter, Genoa 6; Parma 5, Sassuolo 5; Ternana 0.