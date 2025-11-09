Sport

Torna alla homepage

Genoa Women, arriva il Parma: alla Sciorba in palio pesanti punti salvezza

Serie A: alle 20.30 si gioca il posticipo della quinta giornata di campionato. Partita delicata per entrambe le squadre sulla coda della classifica
1 minuto e 23 secondi di lettura
di Carlo Danani

C'è un bivio di quelli importanti per il Genoa Women: alle 20.30 alla Sciorba le rossoblù si specchiano nel Parma in un incontro molto delicato sul fondo della classifica. La squadra di De La Fuente, reduce dalla sconfitta di Como, si fa forza ricordando che fin qui soprattutto sul terreno amico le prestazioni di spessore non sono mai mancate. All’esordio contro il Milan il sorpasso rossonero (1-2) arrivò soltanto nelle fasi finali, dopo una contesa decisamente equilibrata.

In seguito, ecco il rotondo successo sulla Ternana (3-1), fin qui l’unico, ma preziosissimo per smorzare un po’ la pressione del dazio da pagare alla mancanza di esperienza in categoria. Il Parma arriva a Genova con l’etichetta di peggior attacco della serie A: soltanto tre le reti fin qui realizzate dalle emiliane. Ma anche forte di una difesa tra le migliori, con soltanto sei gol incassati, di cui ben quattro nella trasferta sul campo della Roma.

Si rinnova il duello che ha scandito l’ultima stagione in serie B, di fronte a un Parma attualmente in striscia positiva, avendo conquistato ben cinque punti nelle ultime tre uscite: tre superando il Sassuolo, uno con i pareggi di fronte a Inter e Napoli.

Per il Genoa un incontro da affrontare con la massima attenzione, soprattutto in una fase difensiva che in questo inizio di campionato sta concedendo troppo.

Quinta giornata: Milan-Juventus 2-1; Inter-Sassuolo 2-2; Fiorentina-Roma 5-2. Oggi: Ternana-Como; Lazio-Napoli; Genoa-Parma.

La classifica: Roma 12; Fiorentina 10; Milan 9; Napoli, Juventus 7; Lazio, Como, Inter 6; Parma 5, Sassuolo 5; Genoa 3; Ternana 0.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Sabato 01 Novembre 2025

Genoa Women, a Como la rimonta è a metà: non basta il gol di Cinotti

  Terza sconfitta in quattro partite, la seconda consecutiva in trasferta per il Genoa Women, battuto a Como al termine di una prestazione dai due volti: titubante nel primo tempo, più concreta nella ripresa. Alla fine, il tutto non basta per conquistare il primo punto in trasferta. Con qualche ram
Sabato 18 Ottobre 2025

Genoa Women, è una giornata storica: tre gol alla Ternana per la prima vittoria in serie A

Al terzo tentativo il Genoa Women va a bersaglio: alla Sciorba batte nettamente la Ternana e conquista i primi, storici punti in serie A. Le reti di Hilaj, Lipman e Monterubbiano suggellano la superiorità delle rossoblù su un avversario comunque mai domo. Prima vittoria nel massimo torneo, successo

TAGS