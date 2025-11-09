Genoa Women, arriva il Parma: alla Sciorba in palio pesanti punti salvezza

C'è un bivio di quelli importanti per il Genoa Women: alle 20.30 alla Sciorba le rossoblù si specchiano nel Parma in un incontro molto delicato sul fondo della classifica. La squadra di De La Fuente, reduce dalla sconfitta di Como, si fa forza ricordando che fin qui soprattutto sul terreno amico le prestazioni di spessore non sono mai mancate. All’esordio contro il Milan il sorpasso rossonero (1-2) arrivò soltanto nelle fasi finali, dopo una contesa decisamente equilibrata.

In seguito, ecco il rotondo successo sulla Ternana (3-1), fin qui l’unico, ma preziosissimo per smorzare un po’ la pressione del dazio da pagare alla mancanza di esperienza in categoria. Il Parma arriva a Genova con l’etichetta di peggior attacco della serie A: soltanto tre le reti fin qui realizzate dalle emiliane. Ma anche forte di una difesa tra le migliori, con soltanto sei gol incassati, di cui ben quattro nella trasferta sul campo della Roma.

Si rinnova il duello che ha scandito l’ultima stagione in serie B, di fronte a un Parma attualmente in striscia positiva, avendo conquistato ben cinque punti nelle ultime tre uscite: tre superando il Sassuolo, uno con i pareggi di fronte a Inter e Napoli.

Per il Genoa un incontro da affrontare con la massima attenzione, soprattutto in una fase difensiva che in questo inizio di campionato sta concedendo troppo.

Quinta giornata: Milan-Juventus 2-1; Inter-Sassuolo 2-2; Fiorentina-Roma 5-2. Oggi: Ternana-Como; Lazio-Napoli; Genoa-Parma.

La classifica: Roma 12; Fiorentina 10; Milan 9; Napoli, Juventus 7; Lazio, Como, Inter 6; Parma 5, Sassuolo 5; Genoa 3; Ternana 0.