LIVE Monza - Spezia 0-0: Fellipe Jack pericoloso su calcio di punizione

Cronaca
20' - Ci prova lo Spezia su calcio di punizione. Fellipe Jack va con il mancino ma la palla termina di poco sul fondo.
4' - Subito Monza pericoloso con Carboni. Sugli sviluppi di corner il difensore arriva prima di tutti sulla sfera: è bravo Sarr a respingere.
Tabellino
Monza - Spezia 0-0;
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita Baldé, Dany Mota.
SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. All. Luca D’Angelo.
Pre partita
MONZA - Tutto pronto all'U-Power Stadium. Monza e Spezia in campo alle 17.15 per l'undicesima giornata del campionato di Serie B. A dirigere l'incontro l'arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1. Trasferta complicata per le aquile, sul terreno della seconda in classifica. Ma i bianchi potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Sono circa 500 i supporters partiti dalla Liguria al seguito dei propri beniamini.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Obiang, Pessina, Azzi; Colpani, Keita Baldé, Dany Mota. All. Bianco. A disp.: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Delli Carri, Capolupo, Birindelli, Sardo, Zeroli, Colombo, Galazzi, Caprari, Maric.
SPEZIA (3-5-2): Sarr, Wisniewski, Mateju, Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. All. Luca D’Angelo. A disp.: Mascardi, Loria, Hristov, Cistana, Lorenzelli, Kouda, Candelari, Soleri, Di Serio.
IL COMMENTO
