Genoa, niente esonero per Vieira: lunedì sarà in panchina col Sassuolo

Colpo di scena a Villa Rostan: quello che sembrava un esonero annunciato e ventilato da più parti, non si è concretizzato. Almeno per il momento. Patrick Vieira rimane in sella e nel pomeriggio dirige l'allenamento, il primo dedicato alla partita di lunedì a Reggio Emilia contro il Sassuolo (inizio alle 18.30, arbitra Feliciani con Maresca al Var). A questo punto, sembra automatico che l'allenatore sarà regolarmente al suo posto nel posticipo della decima giornata al Mapei Stadium per sfidare la formazione di Grosso e Pinamonti. Congelata la soluzione ponte che prevedeva di affidare temporaneamente la guida tecnica a Roberto Murgita e a Domenico Criscito.

I colloqui tra le parti proseguono nel tardo pomeriggio. La società è rappresentata da Andres Blazquez, che al termine dell'allenamento incontrerà sia Vieira, sia la squadra, insieme al neo diesse rossoblù Diego Lopez. Situazione decisamente fluida, con la sensazione adesso che il tecnico possa rimanere al suo posto, almeno fino alla prossima partita. Per scoprire poi quali saranno le risposte del campo e della squadra.

La lunga giornata al Centro Signorini

Prima tappa di questa lunga giornata al Centro Signorini, il colloquio tra il neo direttore sportivo rossoblù Lopez e Vieira. Un confronto durato a lungo, in cui alla fine si è trovato un terreno comune. Da qui la decisione di far dirigere al francese la seduta pomeridiana. Tutto è stato messo sul tavolo per confrontare visioni e punti di vista, per capire se poteva essere individuata una strada condivisa su cui camminare insieme quantomeno nelle prossime settimane, in attesa di successive verifiche. Fumata bianca, Vieira resta al suo posto.

Il comunicato su Ottolini

Ora è ufficiale il divorzio tra il Genoa e il Marco Ottolini. Via libera quindi a Diego Lopez, che a breve verrà annunciato dalla società. In mattinata il comunicato del club rossoblù sul divorzio dal direttore sportivo.

"Il Genoa CFC ha comunica la conclusione del rapporto di lavoro con il direttore sportivo Marco Ottolini. Dal suo insediamento Ottolini ha contribuito alla promozione nel massimo campionato, rivestendo un ruolo centrale nello sviluppo dei piani operativi, atti al raggiungimento degli obiettivi prefissati per le stagioni 2023/24 e 2024/2025. La società ringrazia Marco Ottolini per l’impegno e la dedizione augurandogli il meglio in vista delle sfide professionali che lo attendono".

Intanto a breve Ottolini, passato in mattinata a Villa Rostan per salutare dirigenti e staff, dovrebbe diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. Contatti in corso per il suo ritorno a Torino a distanza di una manciata di anni dalla precedente esperienza in bianconero. Per quanto riguarda i restanti mesi del contratto in scadenza a giugno, si è arrivati alla risoluzione consensuale.

