Pallanuoto femminile, Rapallo in trasferta a Cosenza: "Serve concretezza"

Dopo la vittoria interna contro l’Orizzonte Catania, il Rapallo Pallanuoto torna al lavoro in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà le gialloblù impegnate in trasferta a Cosenza.

“La settimana è andata abbastanza bene – commenta il tecnico Luca Antonucci –. Stiamo lavorando molto su quello che non è andato: al di là della vittoria, dobbiamo migliorare nell’essere più concreti. Dovevamo chiudere la partita prima, e sicuramente abbiamo insistito tanto su questo aspetto, anche se dovremo farlo ancora di più”.

Guardando alla sfida di sabato, l’allenatore gialloblù non nasconde le insidie dell’impegno in Calabria: “Sabato ci aspetta una partita durissima. Cosenza si è rinforzata molto rispetto all’anno scorso, è una squadra diversa, più fisica e organizzata. Dovremo stare molto attenti, perché si gioca in una vasca difficile, contro un avversario che in passato ha spesso messo in difficoltà anche formazioni importanti. Servirà essere lucidi e concentrati per portare a casa il risultato”.

