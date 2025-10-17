Sport

Torna alla homepage

Pallanuoto femminile, Rapallo in trasferta a Cosenza: "Serve concretezza"

53 secondi di lettura
di redazione sport

Dopo la vittoria interna contro l’Orizzonte Catania, il Rapallo Pallanuoto torna al lavoro in vista della prossima sfida di campionato, che vedrà le gialloblù impegnate in trasferta a Cosenza.

“La settimana è andata abbastanza bene – commenta il tecnico Luca Antonucci –. Stiamo lavorando molto su quello che non è andato: al di là della vittoria, dobbiamo migliorare nell’essere più concreti. Dovevamo chiudere la partita prima, e sicuramente abbiamo insistito tanto su questo aspetto, anche se dovremo farlo ancora di più”.

Guardando alla sfida di sabato, l’allenatore gialloblù non nasconde le insidie dell’impegno in Calabria: “Sabato ci aspetta una partita durissima. Cosenza si è rinforzata molto rispetto all’anno scorso, è una squadra diversa, più fisica e organizzata. Dovremo stare molto attenti, perché si gioca in una vasca difficile, contro un avversario che in passato ha spesso messo in difficoltà anche formazioni importanti. Servirà essere lucidi e concentrati per portare a casa il risultato”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

 

 

TAGS