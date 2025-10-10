Genoa, poker alla Virtus Entella (4-1). Il ct danese convoca Frendrup last minute

Ekuban e Masini difendono palla nell'amichevole con l'Entella (foto Genoa Cfc)

Al Centro Signorini finisce 4-1 il test match tra Genoa ed Entella che porta a un fine settimana senza campionato. Al termine di quello che in genere viene definito “un buon galoppo”, i rossoblù s’impongono con le reti di Carboni, Thorsby, Colombo e Venturino. In chiusura di primo tempo, Lipani firma il momentaneo 1-1.

Squadra di Vieira totalmente a trazione anteriore, l’Entella si difende con ordine, dimostrando di possedere buone qualità e un fraseggio incisivo. Il Genoa passa in vantaggio in chiusura di primo tempo: Sabelli per Thorsby, perfetto tocco di Morten per Carboni, che dal limite la sblocca. Una manciata di secondi e la Virtus pareggia con Lipani, sfruttando un’amnesia difensiva dei rossoblù.

All’inizio di una ripresa caratterizzata da una scontata girandola di cambi, un preciso colpo di testa di Thorsby riporta in vantaggio il Grifone (2-1), che poi arrotonda con Colombo dopo un’ottima triangolazione con Vitinha (3-1) e un apprezzabile spunto personale di Venturino (4-1).

L’Entella si fa vedere diverse volte dalle parti di Siegrist, che compie due ottime parate su Ankeye, rossoblù in prestito all’Entella al pari di Debenedetti.

Frendrup ritrova la Nazionale danese

Assenti gli otto nazionali, oltre agli indisponibili Cornet, Messias e Stanciu. Al test match non ha preso parte nemmeno Frendrup, che nelle ultime ore è stato convocato dal commissario tecnico della Nazionale danese, Riemer, a seguito della squalifica di Hojbjerg. Il centrocampista farà dunque parte della lista della Danimarca che domenica alle 20.45 affronterà la Grecia a Copenhagen.

Ritornando a Pegli, bene Onana al fianco di Masini, così come un vivace Thorsby, sempre al centro dell’azione. In formazione anche tanta Primavera, con Doucure titolare, raggiunto poi in campo da Lafont, Nsingi e Albè.

I gol di Colombo e Venturino sono segnali in vista della delicata sfida col Parma, alla ripresa del campionato domenica 19 ottobre. Buone indicazioni anche per Chiappella: venerdì a Chiavari l'atteso derby con la Sampdoria.

Genoa-Virtus Entella 4-1

RETI: 42’ Carboni; 44’ Lipani; 48’ Thorsby, 69’ Colombo, 81’ Venturino

GENOA: Siegrist; Sabelli, Doucure, Marcandalli, Martin; Onana, Masini; Carboni, Thorsby, Gronbaek; Ekuban. Entrati nella ripresa: Sommariva, Lafont, Nsingi, Albè, Venturino, Colombo, Vitinha. All. Vieira

ENTELLA: Del Frate; Nichetti, Lipani, Bariti, Karic, Fumagalli, Russo, Moretti, Boccadamo, Bottaro, Portanova. Entrati nella ripresa: Siaulys, Dalla Vecchia, Benali, Mezzoni, Debenedetti, Ankeye. All. Chiappella

Arbitro Mattei. Partita giocata a porte chiuse.

Mondiale Under 20: eliminata l’Italia di Romano

Termina agli ottavi di finale, con tanto rammarico, il torneo degli azzurrini del ct Nunziata. In Cile gli Stati Uniti s’impongono 3-0, accedendo così ai quarti. Il rossoblù Marco Romano gioca l’ultima mezz’ora abbondante del match.

