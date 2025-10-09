SportAbility Day: dopo il grande successo si guarda al 2026

Una grande festa per oltre 1300 persone, di ogni età e abilità accomunati dalla magia delle oltre 40 discipline presenti al My Sport Village Sciorba. Campo da calcio, pista di atletica e piscina: la quinta edizione dello SportAbility Day è, ancora una volta, un successo di partecipazione. L’evento, ideato e promosso da Stelle nello Sport all’interno del calendario di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”, ha messo ancora una volta in rete Federazioni e società sportive, Associazioni di volontariato e numerosi testimonial, capitanati dal campione paralimpico Francesco Bocciardo.Un successo straordinario, frutto di anni di impegno e programmazione. Un percorso che ha già le prossime tappe. Dal 22 al 24 maggio 2026 ritornerà la Festa dello Sport al Porto Antico e il 3 ottobre ci sarà la 6° edizione dello SportAbility Day alla Sciorba. Due eventi "chiave" per la promozione dello sport e dei suoi valori al grande pubblico, con presenze che oramai arrivano stabilmente anche dalle regioni del nord Italia, a conferma del valore degli eventi promossi da Stelle nello Sport.Lo SportAbility Day, così come tutti gli eventi e attività promossi da Stelle nello Sport, possono contare sul sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Camera di Commercio di Genova con il patrocinio di Sport e Salute, Coni, Cip, Unige e Ufficio Scolastico regionale per la Liguria.Tra i momenti più speciali di questa edizione dello SportAbility Day, la mototerapia con il campione Vanni Oddera e l’esibizione in carrozzina di Ilaria Naef, campionessa di freestyle, sugli ostacoli. Novità importante del 2025 lo Sport Actche Anci Liguria ha presentato alle associazioni presenti allo scopo di evidenziare il potere dello sport di promuovere, turisticamente ed economicamente, i territori oltre a favorire la rigenerazione urbana. Altro importante tassello aggiunto in questa edizione sono state le lezioni di ginnastica, nordic walking e abilità motorie per i “silver” a cura di Matilde Ferrari, Elisa Patanè e Luca Ferrari.Grandi applausi per le stelle paralimpiche Francesco Bocciardo (nuoto), Vittorio Podestà (hand bike), Andrea Modica (sci), Marta Cantero (nuoto artistico), Gian Filippo Mirabile (canottaggio), Andrea Azzarito (nuoto), Agnese Spotorno e Emmanuel Parodi (atletica leggera), Federico Minnai (nuoto) e Giovanni Sciaccaluga (triathlon). Grandi emozioni in piscina per l’esibizione di Marta Cantero e della sua compagna Nadia Cabula della Chiavari Nuoto, appuntamento che ha preceduto il via a un partecipatissimo staffettone.Novità molto apprezzata di questa edizione è stata la presenza di Anci Liguria che ha presentato “Sport Act”, progetto che ha l’obiettivo di qualificare e valorizzare lo sport come catalizzatore per la nascita e il rafforzamento delle PMI, la promozione turistica ed economica, nonché la rigenerazione sociale dei sistemi urbani. Sport Act adotta un approccio innovativo, introducendo il concetto di “transizione sportiva” che qualifica lo sport come leva di sviluppo economico, con un focus particolare sul turismo. Attraverso questo approccio, il progetto intende definire nuove strategie e piani d’azione per valorizzare le ‘capitali sportive’, creando opportunità di sviluppo e accesso al mercato.





