Sampdoria, la partita l'ha vinta la Sud

La partita con il Pescara l’hanno vinta la tenacia la forza e anche le critiche della Gradinata Sud. I giocatori si sono messi a giocare a pallone. Hanno anche avuto grinta e corso tutta la partita.

Forse c’era bisogno di capire che non si deve mancare di rispetto alla più bella maglia del mondo: in modo civile ma determinato.

I tifosi della gradinata, vecchi e nuovi, si sono uniti per provare a dare una forte scrollata a tecnico e giocatori visto che peraltro la società è assente e incapace di dare quel contatto e grinta alla squadra come sapevano fare tanti grandi presidenti di tante squadre di calcio.

Se non esiste un rapporto in una società, qualsiasi essa sia, il personale si sente allo sbando

La proprietà ora è là Sud sono i tifosi e questo ha fatto capire e stimolato quello sceso in campo

Quindi: grazie ragazzi della Sud. Avete rimesso i puntini sulle i ma resta il grave grande problema dell’assenza di una società che sembra composta più da speculatori puri che azionisti di una squadra di calcio che deve avere anche il cuore: quello della Sud.