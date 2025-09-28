Nuredini gol: la Primavera del Genoa pareggia a Cagliari e resta in vetta

Sale a 6 giornate l'imbattibilità della Primavera rossoblù in campionato (foto Genoa Cfc)

Ancora un risultato positivo per la Primavera del Genoa, che porta a quota 6 la striscia della sua imbattibilità in campionato. A Cagliari, secondo pareggio stagionale, in rimonta. Al Centro sportivo di Assemini finisce 1-1. Sardi in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Marini.

La squadra di Sbravati non si scoraggia, reagisce in maniera convinta e nella ripresa, dopo un palo colpito da Gibertini, raggiunge il pareggio grazie a un gol di Nuredini, che sfrutta alla perfezione un assist di Zulevic. Il Genoa, considerata anche la superiorità numerica per l’espulsione di Mendy, insegue il successo fino in fondo con grande generosità, ma alla fine torna a casa con un punto comunque prezioso. Un punto che gli permette di mantenere il primo posto in classifica, seppur adesso in coabitazione con il Parma.

Prossimo appuntamento di campionato, venerdì alle 16.30 alla Sciorba: avversario il Bologna.

La nuova classifica: Genoa, Parma 14; Fiorentina 13; Atalanta 12; Cesena 11; Sassuolo, Bologna, Milan 10; Monza 9; Frosinone 8; Roma, Verona, Lazio, Juventus 7; Inter 6; Lecce, Cagliari 4; Torino, Cremonese, Napoli 3. Una partita in meno: Verona, Roma, Frosinone, Sassuolo.

