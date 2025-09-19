Salis: "Accettata la candidatura a Euro 2032", al via il progetto Ferraris

Sarà presentato il prossimo 30 settembre il progetto per il nuovo Luigi Ferraris. Ad annunciarlo la sindaca Silvia Salis assieme al Dg del Genoa Flavio Ricciardella e all'Ad della Sampdoria Raffaele Fiorella: "La nostra candidatura a Euro 2032 è stata accettata e di questo siamo contenti. Sappiamo benissimo che è una sfida incredibile - ha affermato Salis - ma noi vogliamo comunque sfruttare questo momento, le possibilità che dà questo volano di ristrutturare uno stadio e lasciare uno stadio nuovo e moderno. Uno stadio che non solo possa accogliere grandi eventi sportivi internazionali, ovviamente il calcio ma anche appuntamenti artistici. E resterà pubblico".

I primi lavori da luglio 2026

La spesa, ancora non quantificata anche se si parla di circa cento milioni di investimento, verrà divisa tra Genoa e Sampdoria che in cambio avranno la concessione dell'impianto per 99 anni. I primi lavori sono previsti a partire da luglio 2026 sino ad ottobre e avranno un impatto, seppur minimo, sui tifosi che continueranno ad usufruire dell'impianto. L'obiettivo è di rendere il Ferraris un impianto aperto alla città sette giorni su sette. Il fatto che l'impianto resterà comunale sarà anche una forma di garanzia finanziaria. "Questo è il primo passo - conclude Salis - per poter procedere in questo progetto. L'investimento? Le squadre sono sicure di questo, mi hanno dato grandi rassicurazioni e c'è una forte volontà da parte loro. Ma è in questo che la proprietà comunale fa la differenza rispetto al progetto che c'era prima che l'avrebbe affidato a una società privata di costruzione. E' importante che il garante ultimo sia il Comune".

I commenti di Genoa e Samp

Nel frattempo aumenterà a breve la capienza dell'impianto: "E' un qualcosa che non ha nulla a che vedere con la candidatura - ha aggiunto il dg rossoblù Ricciardella -. In questa settimana ci sono interventi che andranno ad ampliare le possibilità per i nostri tifosi di venire allo stadio: si parla di oltre 500 posti in tribuna e circa 200 nelle gradinate e nuove aree dell'ospitalità". "Questo progetto ha un valore importantissimo - ribadisce l'ad della Sampdoria Fiorella - e come tutti gli investimenti, perché a volte poi parliamo di sostenibilità ma nessuno riesce a traguardarla, vorrà essere un progetto sostenibile, quindi l'obiettivo che ci stiamo dando anche all'interno del progetto è quello di dare alla città tutta una serie di servizi in modo tale che lo stadio possa essere utilizzato 7 giorni su 7 e dare dei ricavi importanti ma soprattutto un servizio per la comunità".





Sport, le linee strategiche del Comune

La sindaca Salis ha presentato anche le linee strategiche dello sport del Comune di Genova con particolare attenzione all'impiantistica e al welfare, in particolare alla salute della popolazione che rientra nella terza età: "Per il Carlini-Bollesan - ha spiegato - ci sarà una ristrutturazione completa. Voglio lasciare questo mandato con un Carlini completamente ristrutturato. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare è, con un bando internazionale, accogliere la progettazione più completa". Già deciso il cronoprogramma: "A inizio 2026 lanceremo un concorso di idee e poi apriremo al bando per la progettazione e contiamo nel 2028 di iniziare i lavori e di concluderli entro la fine del mandato. Ma speriamo anche prima". Al via anche la "sportivizzazione della terza età", un progetto in collaborazione con l'Università di Genova: "ll nostro obiettivo è promuovere un vero e proprio diritto allo sport diffuso in tutto il territorio e per tutti. Lo sport è strumento di welfare, è una medicina sana. Vogliamo che la nostra città, dove vivono tanti anziani, diventi capofila in tutta Italia per coinvolgere gli over 65 in attività motorie che possano avere un impatto positivo sulla longevità, ma anche sull'aspetto economico, sanitario e sociale".

