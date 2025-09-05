Genoa sconfitto a Nizza 3-2. Esordio con gol per Onana

ll Genoa esce sconfitto per 3-2 dall'amichevole disputata a Nizza, in una partita intensa e combattuta che ha messo in mostra alcuni segnali di vivacità nonostante l'assenza delle nazionali. I padroni di casa hanno chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 grazie a una doppietta di Omoyuri, approfittando anche di qualche sbavatura difensiva rossoblù.

Esordio con gol per Onana. Il neo acquisto del Genoa con un tocco sottoporta accorcia le distanze prima del provvisorio pareggio di Malinowski e del gol della vittoria del Nizza arrivato ad un quarto d'ora dalla fine.

Il Genoa è partito con Siegrist, Sabelli, Marcandalli, Onana, Martin, Masini e Frendrup a centrocampo. Da segnalazione anche la sfortuna di Masini, ancora una volta protagonista di una traversa, la seconda consecutiva dopo quella colpita nella recente gara contro la Juventus. Anche Messias ha colpito un palo. Leali e Colombo sono rimasti a Pegli, fuori ovviamente tutti i nazionali.