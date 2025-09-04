Sport

Da Genova a Chiavari, oggi il Giro della Lunigiana: ecco come cambia la viabilità

di r.s.

Da Genova oggi al via la 49esima edizione del Giro della Lunigiana. La prima tappa parte da Quarto per arrivare a Chiavari per un totale di 92,4km. Durante il passaggio dei corridori prevista la chiusura delle strade. 

Il percorso: Alle 13,15 ritrovo in piazza De Ferrari, poi trasferimento per la partenza ufficiale dal monumento di Quarto alle 13,30 con i corridori che transitano lungo l'Aurelia. Passaggio a Nervi da via Oberdan e via Somma intorno alle 13,35; a Bogliasco alle 13,40; poi il transito per Pieve Ligure, Sori e Recco tra le 13,46 e le 13,52; i ciclisti salgono in direzione Avegno e Uscio il cui passaggio è atteso tra le 14 e le 14,05; poi Lumarzo e Neirone intorno alle 15,11; poi la corsa prosegue passando per Tribogna (15,04-15,14); Moconesi (15,05-15,15); Cicagna (15,11-15,21); Orero (15,17-15;29), San Colombano Certenoli (15;21-15;32); Leivi (15,31-15,44) con arrivo in viale Arata a Chiavari previsto tra le 15,45 e le 16).

La seconda tappa è prevista venerdì 5 settembre con partenza da Leivi e arrivo a Vezzano Ligure. La terza tappa sabato 6 settembre da Equi Terme alla Marina di Massa. Quarta e ultima tappa domenica 7 settembre con partenza dalla Spezia e arrivo finale alle Terre di Luni.   