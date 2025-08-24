LIVE Spezia - Carrarese 0-0: Di Serio a centimetri dal vantaggio

Cronaca

Al minuto 13 clamoroso palo di Abiuso: splendida conclusione di interno del numero 9 che si stampa sul palo interno e attraversa pericolosamente tutta l'area di rigore. Al 24' è l'Arbitro Pairetto a chiedere il cambio per infortunio: problema muscolare per il fischietto di Nichelino, costretto alla sostituzione con il quarto uomo Giuseppe Vingo della sezione di Pisa. Una conclusione del numero 72 Zanon viene deviata e poi parata da Mascardi al 28'. Nell'azione seguente altro tiro insidioso da fuori area che diventa preda del portiere in maglia fucsia. Buon tracciante di Esposito su punizione al 32: la palla però non scende e finisce di poco sul fondo. Di Serio con lo scavino supera Bleve ma sulla linea è miracoloso l'intervento di Imperiale ad evitare un gol già fatto al 35'.

Tabellino

Spezia - Carrarese: 0-0;

Ammoniti: 5' Hristov (S), 31' Illanes (C);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Wisniewski, Hristov, Cistana; Mateju, Kouda, Esposito, Nagy, Candela; Di Serio, Soleri.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Bozhanaj, Finotto; Abiuso.

Pre partita

LA SPEZIA - Tutto è pronto allo stadio Picco per il debutto in campionato dello Spezia di Luca D’Angelo. I bianchi aprono la stagione contro la Carrarese, in un derby che da sempre accende la passione delle due tifoserie.

Il tecnico aquilotto deve fare i conti con diverse assenze: l’ultima in ordine di tempo è quella di Aurelio, costretto a dare forfait per un problema muscolare e neppure convocato. Al suo posto toccherà a Mateju presidiare la corsia, mentre Cistana sarà confermato nella difesa a tre sul versante sinistro.

In attacco la sorpresa è l’esclusione dall’undici iniziale di Gabriele Artistico. Spazio a Soleri, che formerà la coppia offensiva con Di Serio, supportati dalla fantasia e dall’imprevedibilità di Kouda tra le linee.

Poche novità invece per Calabro, che si affida in gran parte allo zoccolo duro della passata stagione. L’unico volto nuovo è Fabio Abiuso, pronto a guidare l’attacco gialloblù.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

SPEZIA (3-5-2): Mascardi, Wisniewski, Hristov, Cistana; Mateju, Kouda, Esposito, Nagy, Candela; Di Serio, Soleri. A disp: Loria, Bertoncini, Insignito, Onofri, Giorgeschi, Zurkowski, Cassata, Artistico, Djankpata, Corradini, Comotto, Candelari. All. Luca D'Angelo.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Bozhanaj, Finotto; Abiuso. A disp: Garofani, Fiorillo Oliana, Melegoni, Cicconi, Bouah, Rubino, Distefano, Calabrese, Parlanti, Accornero, Torregrossa. All.: Antonio Calabro.