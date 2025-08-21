Sport e bellezza, l'accordo tra Virtus Entella e Portofino

Il Comune di Portofino e la Virtus Entella annunciano un nuovo accordo di partnership strategica finalizzato a valorizzare il territorio attraverso iniziative sportive e culturali che favoriscano lo sviluppo e il turismo sostenibile. Il club biancoceleste sarà portavoce delle bellezze del borgo, portando il logo Portofino Mare sulla manica delle tre maglie ufficiali e veicolando il brand Portofino Yacht Marina attraverso i pannelli a led e il maxi schermo presenti allo stadio Comunale di Chiavari.

L'esordio della collaborazione avverrà sabato prossimo in occasione della prima gara di campionato con la Juve Stabia. La partnership prevederà numerose attività congiunte che coinvolgeranno i tesserati del club, tra cui eventi sportivi, culturali e formativi, progetti di sensibilizzazione ambientale e sociale, con particolare attenzione alle fasce giovanili.

"La collaborazione con uno dei borghi più conosciuti e apprezzati al mondo - spiega Antonio Gozzi, presidente Virtus Entella - evidenzia una condivisione di valori quali il senso di comunità, l'impegno per lo sport e la promozione del territorio. Essere strumento di visibilità per un Comune come Portofino rappresenta per noi un ulteriore stimolo a portare con orgoglio la nostra identità in tutta Italia".

