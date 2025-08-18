Intervallo, Spezia - Sampdoria 1-1: a Henderson risponde Artistico

Cronaca

La prima conclusione insidiosa del match è di Giuseppe Di Serio al minuto 16: palla di poco alta dopo una bella percussione centrale. Buona scorribanda della Sampdoria sulla corsia sinistra al 21', conclusa da un piatto destro di Coda terminato a lato. Rete della Sampdoria, Henderson porta avanti i blucerchiati al 34': tutto troppo facile con Coda che scorrazza per il campo e appoggia allo scozzese; quest'ultimo di destro batte un impreciso Mascardi. Pareggia subito i conti lo Spezia al 35': cross al bacio di Candela sulla testa di Artistico che di testa lascia immobile Ghidotti e gira in porta la sfera.

Tabellino

Spezia - Sampdoria: 1-1;

Reti: 34' Henderson (Sa), 35' Artistico (Sp);

Ammoniti: 6' Ferri (Sa), 14' Benedetti (Sa);

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Cistana, Mateju; Candela, Nagy, Esposito, Candelari; Aurelio, Di Serio, Artistico.

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, Vulikic, Ferrari; Depaoli, Ferri, Bellemo, Benedetti, Henderson; Coda, Sekulov.

Pre partita

LA SPEZIA - Si avvicina il debutto stagionale: allo stadio “Picco” va in scena Spezia-Sampdoria, sfida che mette in palio l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia e inaugura la stagione 2025/2026. Per le Aquile si tratta di un banco di prova importante in vista dell’esordio in campionato di domenica contro la Carrarese, sempre davanti al pubblico di viale Fieschi. Dall’altra parte i blucerchiati, che dopo il derby ligure daranno il via alla loro Serie B affrontando il Modena.

