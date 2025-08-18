Colombo e Krstovic: tra amarcord e mercato, lo speciale conto alla rovescia delle due punte verso Genoa-Lecce

Stuzzicanti storie di pallone s’intrecciano nella settimana che porta a Genoa-Lecce, prima assoluta di serie A sabato al Ferraris. C’è Lorenzo Colombo, nuovo centravanti del Grifone, il più classico degli ex di turno, pronto a sfidare una maglia con cui ha debuttato nel grande calcio, raggiungendo una sofferta ed esaltante salvezza nella primavera del 2022.

Da lì, dal giallorosso salentino, il centravanti di Vimercate ha spiccato il volo, irrobustendo un curriculum che oggi, a 23 anni, dopo le esperienze di Monza ed Empoli, vanta già 100 presenze tonde e 15 gol sul massimo palcoscenico.

C’è Nikola Krstovic, che di Colombo nell’estate del 2023 a Lecce raccolse l’ideale testimone. Da allora, in due stagioni in Puglia, il montenegrino è diventato uno dei leader, tra campionato e Coppa collezionando 75 presenze, e soprattutto 20 gol, che lo hanno innalzato a uomo mercato. Il club lo valuta 30 milioni, adesso è il turno dell’Atalanta bussare a una porta che addirittura potrebbe aprirsi proprio alla vigilia dell’esordio al Ferraris.

Ma Di Francesco non trema, perché il profilo di Camarda, scalpitante alle spalle di Nikola, sembra essere lì apposta per non far rimpiangere l’ormai scontata partenza di Krstovic verso Bergamo.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook