Sanremese Calcio, per la serie C si punta anche sull'eredità. Ecco Del Piero, Gattuso e Djorkaeff

× Il tuo browser è obsoleto.

Grandi acquisti per la Sanremese Calcio in vista del campionato. Il presidente Alessandro Masu non ha badato a spese e tira fuori gli assi dalla manica: Tobias Del Piero, figlio di Alex, Francesco Gattuso, nipote di Rino e Oan Djorkaeff, figlio di Youri. Cognomi che pesano e che stanno attirando l'attenzione degli amanti del calcio.

Attenzionato il campo da calcio Pian di Poma

Mai come in questo momento, il campo da calcio Pian di Poma è attenzionato. "All'onda mediatica - interviene Masu - preferiamo giocare in campo. Sicuramente sono tre nomi importanti ma non dimentichiamo che la sanremese è composta da 26 giocatori". L'attenzione su Sanremo non è più solo per il Festival. "Sono nomi, soprattutto quello di Del Piero che attirano tante persone. Alessandro Del Piero è stato un campione in campo e lo fuori dal campo".

Spalti pieni per le prime amichevoli

Difficile gestire la mediaticità del momento. "Non è facile - prosegue Masu - bisogna prenderla con filosofia e cercare di rimanere con i piedi per terra. Per noi è fondamentale ottenere risultati sul campo, certo, avere gli spalti pieni è bello. Se Alessandro ci desse una mano - sorride - ben venga". Masu insiste sulla necessità di lasciare tranquillo Tobias. "È minorenne, dobbiamo farlo lavorare, crescere. Sotto i riflettori ci andrà quando diventerà maggiorenne". In effetti l'attenzione è tutta per lui e per il padre che lo ha già seguito in due amichevoli, catalizzando l'attenzione dei presenti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook