Paura per l’ex dg del Genoa Pietro Lo Monaco:è in terapia intensiva dopo un brutto incidente

Attimi di paura per Pietro Lo Monaco, attuale direttore sportivo dell’Enna (Serie D) e volto noto del calcio italiano, con un passato da dirigente in Serie A. Lo Monaco, 70 anni, è stato protagonista di un grave incidente stradale nella serata di sabato, mentre si trovava in viaggio per motivi di lavoro nei pressi di Palermo.
Secondo le prime ricostruzioni, l’ex dirigente di Catania, Genoa (breve esperienza nell’estate 2012) e Palermo avrebbe perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo fuori strada.
Soccorso rapidamente, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni sono serie: ha riportato fratture allo sterno e alle costole, ma è cosciente e sotto stretta osservazione medica.
