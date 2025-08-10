Paura per l’ex dg del Genoa Pietro Lo Monaco:è in terapia intensiva dopo un brutto incidente

Attimi di paura per Pietro Lo Monaco, attuale direttore sportivo dell’Enna (Serie D) e volto noto del calcio italiano, con un passato da dirigente in Serie A. Lo Monaco, 70 anni, è stato protagonista di un grave incidente stradale nella serata di , mentre si trovava in viaggio per motivi di lavoro nei pressi di Palermo.



Secondo le prime ricostruzioni, l’ex dirigente di Catania, Genoa (breve esperienza nell’estate 2012) e Palermo avrebbe perso il controllo dell’auto, probabilmente a causa di un colpo di sonno, finendo fuori strada.



Soccorso rapidamente, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni sono serie: ha riportato fratture allo sterno e alle costole, ma è cosciente e sotto stretta osservazione medica.