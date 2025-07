Genoa, lunedì arriva Colombo. Per il dopo-Bani ballottaggio Idzes-Ostigard

Una pioggia sottile e continua ha accompagnato l'ultimo allenamento del Genoa in Val di Fassa. In serata (ore 21) a Moena la presentazione ufficiale della squadra davanti ai tifosi rossoblu. Domani alle 16 allo stadio Benatti ultimo atto del ritiro: l'amichevole contro il Mantova, formazione di serie B. I 31 giocatori presenti stanno complessivamente bene, qualcuno ha rallentato a causa di qualche affaticamento muscolare, qualcun altro ha svolto una preparazione personalizzata ma l'infermeria rimane vuota. Atteso per la presentazione e l'amichevole l'arrivo a Moena del presidente Dan Sucu.

Il mercato

Per il passaggio di Lorenzo Colombo dal Milan al Genoa manca solo l'ufficialità. Il giocatore, a Singapore con i rossoneri, sta rientrando in Italia. Se non ci saranno cambiamenti di programma dell'ultima ora, lunedì sarà a Genova per le visite mediche. Dopo la firma del contratto, si unirà al gruppo in vista del triangolare di Oviedo. Dopo Bani: i profili che il Genoa sta seguendo per rinforzare la difesa sono essenzialmente due, Idzes del Venezia e Ostigard del Rennes, con Erlic del Bologna sullo sfondo. Ma non è escluso un nome a sorpresa, considerati i numerosi contatti che il club rossoblù ha in piedi in Europa. Fin qui, richieste attorno ai 9-10 milioni, cifre ritenute troppo alte.

Confronto per tornare in val di Fassa

Nella giornata di ieri, incontro tra i rappresentanti locali e quelli del Genoa per parlare di futuro. Il contratto triennale con la Val di Fassa è in scadenza: è emerso un confronto sereno e approfondito, con reciproca soddisfazione per questo periodo vissuto insieme. Ora le parti si riservano ulteriori riflessioni, per poi prendere una decisione definitiva tra un paio di mesi.

