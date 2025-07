Genoa, accelerazione per Colombo: trattativa in chiusura, presto diventerà rossoblù

Tra ritiro in Val di Fassa e calciomercato, la quotidianità del Genoa rimane ad alto tasso adrenalinico. In mattinata decisa accelerazione nella trattativa che porterà Lorenzo Colombo a diventare il nuovo centravanti rossoblu, dopo aver superato la concorrenza del Parma. Il giocatore, attualmente a Singapore per la tournèe del Milan, rientrerà in Italia nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare il nuovo contratto. La formula: prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo allo scattare di determinate condizioni, tra cui la permanenza in serie A del Grifone. Un riscatto fissato a poco meno di 8 milioni per un giocatore che fin qui ha collezionato 100 presenze tonde e 15 reti in serie A con le maglie di Lecce, Monza ed Empoli.

Cercasi difensore

Capitolo difensore: si apre il dopo-Bani, in pole position c'è Leo Ostigard, oggi al Rennes, che gradirebbe tornare a Genova, un profilo apprezzato da Vieira. Gli ottimi rapporti tra le due società, come confermano la recente operazione Gronbaek e l'imminente amichevole del 9 agosto, potrebbero mettere la strada in discesa per aprire un Ostigard bis in rossoblu, dopo l'esperienza all'inizio del 2022.

L'allenamento

Seduta mattutina condizionata dal temporale notturno, che ha reso pesante il campo principale. Per questo il gruppo rossoblù ha svolto la preparazione su due distinti terreni di gioco per ottimizzare il lavoro. Rallentano Ekuban e De Winter, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Abbonamenti a gonfie vele: superata la soglia dei 27.000, il record assoluto di 28.093 è molto vicino.

