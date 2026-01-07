Influenza, sette pronto soccorso liguri affollati a metà giornata

È un inizio anno impegnativo per i pronto soccorso della Liguria con sette strutture su tredici 'molto affollate' pari a circa il 54% del totale a metà giornata nel primo giorno dopo le feste sebbene i dati degli accessi collegati all'influenza non siano ancora ufficialmente disponibili e la Regione Liguria abbia varato un piano per alleggerire la pressione nel periodo festivo.



I pronto soccorso con il massimo grado di affollamento indicato dal colore 'rosso' sul sito web 'Pslive' della Regione Liguria sono a Genova il Galliera con 88 persone in cura e 19 in attesa e l'Evangelico di Voltri con 27 persone in cura e 3 in attesa, a Savona il San Paolo con 35 in cura e 4 in attesa, nell'imperiese il Borea di Sanremo con 40 pazienti in cura e 16 in attesa e il Saint Charles di Bordighera con 9 in cura e 10 in attesa, alla Spezia il Sant'Andrea con 23 persone in cura e 14 in attesa e il San Bartolomeo di Sarzana con 26 in cura e 4 in attesa.