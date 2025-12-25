Bassetti: "Con pranzi e cene di Natale l'influenza esploderà, ecco come evitarla"

Il primo consiglio dell'infettivologo è semplice: se hai l'influenza o ti senti male, non andare al cenone o al pranzo di Natale

"Siamo a circa 5 milioni di casi di infezioni respiratorie acute dall'inizio della stagione, ma è solo l'inizio: il peggio deve ancora arrivare - spiega a Primocanale Matteo Bassetti, direttore del dipartimento interaziendale malattie infettive Liguria, durante la rubrica 'Il medico risponde'. Con l'H3N2 variante K, definita una "super flu" per la sua resistenza ai vaccini e all'immunità naturale e l'H1N1 che sta causando polmoniti gravi in ospedale, Bassetti prevede una delle stagioni peggiori degli ultimi 30 anni. "Dopo Natale, con pranzi e cenoni in famiglia, il virus si diffonderà di più", avverte, stimando un picco a gennaio.

Per Bassetti, la chiave è la prevenzione, soprattutto nelle cene e nei pranzi per le feste dove tradizione e convivialità vanno a braccetto con il rischio contagio.

I consigli pratici di Bassetti per un Natale senza influenza

"Il primo consiglio è semplice: se hai l'influenza o ti senti male, non andare al cenone o al pranzo di Natale". Bassetti è categorico: meglio un'assenza che mettere a rischio nonni e immunodepressi.

"Se non puoi proprio mancare - ricorda - proteggi gli altri con una mascherina, indossala durante il pasto, soprattutto in ambienti affollati, per ridurre il rischio di trasmissione. Apri le finestre, areare è fondamentale. I virus respiratori prosperano in spazi chiusi, secchi e poco ventilati: una boccata d'aria fresca può fare la differenza".

Bassetti insiste sul vaccino antinfluenzale, efficace contro H1N1 e parzialmente contro l'H3N2 K. "Per un Natale e Capodanno sereni, bisognava vaccinarsi già da settimane", ribadisce, ricordando che la campagna è ancora aperta in Liguria.