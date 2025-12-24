Appello del centro regionale sangue: dopo Natale servono donazioni di piastrine

Prenotazioni dal 27 dicembre nei centri trasfusionali

Il centro regionale sangue lancia un appello specifico alla donazione di piastrine in vista del periodo post-natalizio a partire dal 27 dicembre. Le piastrine, componenti essenziali del sangue con una conservazione limitata a pochi giorni, sono indispensabili per pazienti oncologici in chemioterapia, onco-ematologici e chi affronta trapianti o interventi complessi.

Una raccolta costante

A differenza del sangue intero, le piastrine non possono essere conservate a lungo (durano solo pochi giorni) e devono quindi essere raccolte costantemente per rispondere alle necessità cliniche quotidiane. Per questo motivo, dopo le festività natalizie, il fabbisogno tende ad aumentare.

La donazione di piastrine è sicura, controllata e non comporta rischi per il donatore: il corpo reintegra rapidamente le piastrine donate, permettendo di offrire un aiuto concreto e immediato a chi sta affrontando cure complesse.

Prenotazioni dal 27 dicembre

L'invito per chi può è quello di prenotare una donazione di piastrine a partire dal 27 dicembre. Nell’area metropolitana è possibile prenotare la donazione di piastrine anche per le giornate del 27 e 28 dicembre presso il Policlinico San Martino, offrendo così un supporto immediato alle necessità cliniche del territorio.

Il centro regionale sangue ringrazia tutti i donatori per la disponibilità anche a Natale, gli operatori sanitari del sistema trasfusionale e le associazioni di volontariato per l'organizzazione delle raccolte. Per prenotare è possibile contattare il centro trasfusionale più vicino o sul sito del centro regionale sangue.