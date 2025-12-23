Imperia, taglio del nastro per il nuovo Pronto Soccorso e l'Ospedale della Comunità

× Il tuo browser è obsoleto.

Taglio del nastro a Imperia per il nuovo Ospedale della Comunità e il nuovo Pronto Soccorso, alla presenza del sindaco e presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, dell'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, dell'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola e delle autorità civili e militari.

"Quella odierna - evidenzia Claudio Scajola - è una giornata di grande importanza per la sanità imperiese. La ristrutturazione del Pronto Soccorso e l'inaugurazione dell'Ospedale della Comunità, primo in Liguria, garantiranno un servizio più efficiente per la collettività. Siamo alla vigilia di una nuova fase della sanità regionale, con una riforma importante che avvicinerà il servizio sociale a quello sanitario". "Si tratta di due interventi strategici, realizzati anche grazie ai fondi PNRR - sottolinea l'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò - che migliorano la qualità dell'assistenza e rispondono ai bisogni di salute dei cittadini. L'Ospedale della Comunità rappresenta un modello innovativo di presa in carico, mentre il nuovo Pronto Soccorso restituisce a Imperia una struttura moderna e funzionale".

"Con l'inaugurazione di oggi confermiamo una scelta politica chiara: continuare a investire in una sanità pubblica forte, moderna e sempre più vicina al territorio - afferma il vicepresidente di Regione Liguria Alessandro Piana -. Dopo anni di tagli, oggi dimostriamo con i fatti la volontà di ricostruire servizi e strutture per risposte concrete ai cittadini".

"Una giornata di straordinaria importanza per la sanità della provincia di Imperia - dichiara l'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola -. Questa doppia inaugurazione rappresenta due presidi di assoluto livello che implementeranno i servizi per i cittadini. L'obiettivo della Regione è una sanità sempre più vicina al territorio e alle sue necessità".

L'intervento, del costo complessivo di 1 milione e 800mila euro, ha previsto la realizzazione di un reparto di degenza a bassa intensità di cure con 18 posti letto, predisposto impiantisticamente e strutturalmente per poter essere convertito, all'occorrenza, in reparto dedicato alla gestione di crisi pandemiche.