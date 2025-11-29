Ospedale Santa Corona, dalla Regione oltre 244 milioni per la riqualificazione

La Giunta regionale ha approvato la programmazione strategica degli investimenti in sanità relativi alle risorse disponibili ai sensi dell'art. 20 e dei fondi regionali. Il provvedimento destina oltre 244 milioni per la riqualificazione funzionale e strutturale del Presidio Santa Corona di Pietra Ligure. Il finanziamento per il Santa Corona comprende una quota statale pari al 95% dell'investimento e una quota regionale pari al 5%.

"Si tratta di uno dei più grandi investimenti sanitari degli ultimi decenni - spiega il governatore Marco Bucci -. Il Santa Corona avvierà una trasformazione profonda e indispensabile, un impegno concreto per una sanità più moderna, più vicina ai cittadini e più capace di rispondere alle esigenze del territorio". "L'intervento al Santa Corona - ha aggiunto l'assessore alla Sanità Massimo Nicolò - rappresenta un passo fondamentale verso l'ammodernamento della rete ospedaliera ligure. Parliamo di un progetto che unisce edilizia sanitaria, nuove tecnologie e innovazione organizzativa. Ora lavoreremo con tempi certi, in pieno coordinamento con i Ministeri, per tradurre queste risorse in cantieri e in nuovi servizi per pazienti e operatori"

"Stiamo lavorando insieme per traguardare l'obiettivo ambizioso dei cinque nuovi ospedali di cui la Liguria ha bisogno - prosegue l'assessore all'Edilizia ospedaliera Giacomo Giampedrone -. Il più avanzato in termini di realizzazione è il Felettino della Spezia, con il cantiere avviato da quasi un anno. Come assessorato all'Edilizia ospedaliera siamo pronti a entrare in campo e gestire anche gli altri interventi, a partire da nuovo Santa Corona di Pietra Ligure: questo atto segna un passo avanti fondamentale per arrivare il prima possibile all'avvio dei lavori che gestiremo con grande attenzione con il Commissario e la nostra struttura tecnica"