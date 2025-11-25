Sguardi sulla disabilità: alle 21 a 'People' cinque storie di coraggio e speranza

Samuele Manfredi, talento azzurro del ciclismo, nel 2018 mentre si allenava viene investito. Da allora in sedia a rotelle (Foto IG)

Cinque storie, cinque vite, cinque sguardi diversi sulla disabilità che cambiano il modo di guardare il mondo. Questa sera alle 21, torna 'People - Cambia il tuo punto di vista', la trasmissione che rompe le barriere degli stereotipi raccontando esperienze uniche di chi convive con malattie o ha affrontato incidenti capaci di trasformare ogni giorno in una sfida. Tra coraggio, difficoltà e speranza, sei protagonisti che ci invitano a riscrivere insieme la normalità.

A raccontarsi:

Barbara o mamma Disney, come la chiamano in molti ormai, nel 2016 per il suo terzo figlio riceve una diagnosi che sembra non lasciare scampo. Il suo terzo figlio non vede, non parla e secondo i medici non vivrà a lungo e quasi per caso con gli altri fratelli parte per Disneyland Paris. Lì, per la prima volta, suo figlio sorride e così ha deciso di aprire una pagina su Instagram dedicata alla Disney terapia per raccontare come Disneyland Paris può essere una terapia di gioia, nel 2023 diventa partner ufficiale. Sui social di racconta nel profilo @teostory_official

Francesca ha una figlia disabile non verbale con una malattia gravissima e si racconta su Instagram con il profilo @ilmondodiemily

Chiara racconta sui social nel profilo @super_mamma_chiara la sua quotidianità di mamma di un bambino con grave disabilità motoria.

Samuele Manfredi, talento azzurro del ciclismo, il 10 dicembre 2018, mentre si allenava sulle strade liguri, a Toirano, poco lontano da casa, viene investito. E' stato in coma ma si è salvato anche se l’uso delle gambe è stato compromesso.

Rossella è la sorellastra di Paolo, tecnicamente la figlia del compagno della mamma di Paolo, Miranda. Il 19 maggio 2024 a seguito della rapina del suo monopattino è stato colpito da un pugno che lo ha fatto cadere rovinosamente a terra, si sono susseguiti mesi lunghissimi in terapia intensiva dove Paolo ha lottato tra la vita e la morte, operazioni alla testa molto complicate che hanno permesso a Paolo di conservare la vita, anche se diversa. Oggi Paolo è tetraplegico con un livello cognitivo ancora tutto da valutare. Dopo mesi e mesi di lotta tra la vita e la morte oggi Paolo si trova in un centro riabilitativo per cerebrolesi alla Spezia.