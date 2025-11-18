Tumore alla prostata, entra in azione il robot-chirurgo Da Vinci

Inizia una nuova collaborazione tra le Asl di Genova, di Savona e di Imperia che porta la chirurgia robotica condivisa e a disposizione di tutti. In particolare per le operazioni di urologia, chirurgia generale, toracica, ginecologia. E' infatti operativo il sistema di chirurgia robotica video-laparoscopica “Da Vinci”, che usa una tecnologia mininvasiva per la chirurgia di alta complessità con maggiore precisione, eliminando infatti il tremore fisiologico del chirurgo. Il Da Vinci è particolarmente indicato per la chirurgia oncologica, per esempio per il tumore alla prostata, consentendo una rimozione più accurata delle masse tumorali. con maggiore sicurezza e anche tempi di recupero più rapidi. L'apparecchiatura è collocata nel blocco operatorio dell'Ospedale San Paolo di Savona, e proprio da li potranno operare gli specialisti delle tre Asl.
