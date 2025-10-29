Pronto Soccorso in affanno, appello di Bucci ai cittadini: "Scegliete le Case di Comunità"

Leggera flessione dei disagi legati al sovraffollamento nei Pronto Soccorso genovesi, dopo una situazione critica registrata negli ultimi giorni l'equilibrio resta precario.

Il presidente della Liguria Marco Bucci evita allarmismi e, visto anche il periodo influenzale, considera i casi registrati soprattutto negli ospedale Galliera e Villa Scassi come "picchi che dopo rientrano."

"Il problema grosso - continua il presidente Bucci - è sempre quello di avere persone che affollano il Pronto Soccorso e sono in codice bianco o in codice verde. Tutto questo sarà risolto con le Case di Comunità, quando saranno tutte quante pronte".

Nel territorio genovese alcune di queste strutture sono già pronte - come nel caso di Voltri, Struppa, Pegli, via Archimede e via Assarotti -, per questo motivo il governatore Bucci un appello a tutti i cittadini: "Utilizziamo le Case di Comunità e non andiamo al Pronto Soccorso, oppure utilizziamo il medico di medicina generale che ci deve indicare se è il caso di andare al Pronto Soccorso oppure nelle Case di Comunità. Altrimenti, se il codice non è di alta complessità, si devono aspettare delle ore, perché il pronto soccorso deve trattare le persone con alta complessità. E diventa un disagio aggiuntivo quello di andare nel posto sbagliato. Lo ripeto - ribadisce Bucci -: andiamo dal medico di medicina generale o andiamo alla Casa di Comunità quando il problema è di bassa complessità".