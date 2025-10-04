Ottobre rosa, lunedì a Genova incontro su prevenzione e cura del tumore al seno

Lunedì 6 ottobre alle 17 il Palazzo della Borsa di Genova ospiterà un incontro pubblico aperto e gratuito dal titolo “Tumore al seno: prevenzione, diagnosi e cura”. L’appuntamento, promosso da Asl3 Genova e Federmoda Confcommercio nell’ambito di “Ottobre in Rosa”, vedrà gli specialisti della Breast Unit fare il punto sulla prevenzione e rispondere alle domande dei cittadini.

Per tutto il mese, duecento negozi di abbigliamento femminile di Genova aderiranno alla campagna esponendo una locandina e un dettaglio rosa nelle vetrine. Sedici di questi negozi saranno anche punti informativi, dove sarà distribuito materiale sulla diagnosi precoce e saranno organizzati eventi e allestimenti dedicati.

Asl3 ha attivato un numero telefonico, 334 1102234, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 9, dove un senologo della Breast Unit è pronto a rispondere alle donne che, durante l’autopalpazione, notano cambiamenti o noduli sospetti. In caso di necessità, lo specialista può fissare immediatamente una visita entro 24 ore.

L’iniziativa punta a diffondere la consapevolezza che quel “momento” di attenzione verso se stesse può salvare vite.

In Liguria 1.600 casi di tumore al seno all'anno

Nel 2024 in Italia i nuovi casi di tumore al seno sono stati oltre 53.000, con circa 1.600 casi l’anno in Liguria. La Breast Unit Asl3 ha registrato un aumento del 13% degli interventi per tumori mammari nel 2024, segno di diagnosi sempre più precoci, grazie a tecnologie avanzate. Il trend si confermerà nel 2025, con un ulteriore aumento previsto tra il 15 e il 20%.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook