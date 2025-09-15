Prevenzione melanoma, riprendono le visite gratuite a Genova: si parte da Molassana

Visita medica paziente

Riprendono le visite ambulatoriali gratuite per la prevenzione del melanoma nell'ambito del progetto della Fondazione Alberto Castelli "Insieme Contro il Melanoma", promosso in collaborazione con il CoL - Centro Oncologico Ligure e con il sostegno della Fondazione Pallavicino e, da oggi, con il patrocinio del Comune di Genova - Municipio IV Media Val Bisagno e di Federfarma Genova. Il prossimo appuntamento è per giovedì 18 settembre, nell'ambulatorio di piazza dell'Olmo a Genova Molassana. Le visite, dedicate alle persone in difficoltà economica, si tengono ogni terzo giovedì del mese, con possibilità di prenotazione ogni secondo lunedì del mese al numero 344 5728765 (attivo dalle 9 alle 12).

Centinaia le visite gratuite

"Insieme Contro il Melanoma" nasce per rendere accessibile la prevenzione e diffondere la cultura della salute. Non solo visite gratuite, ma anche incontri nelle scuole primarie e secondarie per educare i più giovani ai corretti comportamenti di fotoprotezione e al riconoscimento dei fattori di rischio. "Realizzeremo 900 visite gratuite - spiega il presidente della Fondazione Carlo Castelli - e 30 incontri a scuola nel prossimo triennio. Grazie alla Fondazione Pallavicino potremo realizzare i primi 24 mesi di attività e si sono già tenute le prime visite di screening dermatologico e gli incontri nelle scuole".

