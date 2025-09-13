Santagostino inaugura a Genova il più grande poliambulatorio d’Italia, il primo in Liguria

Santagostino arriva a Genova con il suo nuovo centro medico, il più grande d’Italia e il primo in Liguria, situato in via delle Casaccie 1/C. Si tratta di un hub polispecialistico completo, progettato per rispondere alle esigenze sanitarie di genovesi e liguri. Offre visite specialistiche, percorsi di fisioterapia e riabilitazione, servizi odontoiatrici per adulti e bambini, analisi di laboratorio, chirurgia ambulatoriale e complessa, oltre a endoscopia e diagnostica con tecnologie all’avanguardia. L’inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 13 settembre alle ore 18.

Un modello innovativo per una sanità accessibile

Fondato nel 2009, Santagostino è una rete di centri medici specialistici che ha rivoluzionato l’accesso alle cure in Italia, unendo qualità clinica, innovazione digitale e accessibilità. Sin dalla sua nascita, punta a migliorare l'offerta complessiva di servizi sanitari e a contribuire alla salute della comunità rispondendo ai bisogni dei cittadini in maniera più ampia ed efficace, ponendosi come complemento vitale al Sistema Sanitario Nazionale, offrendo un'alternativa di qualità per coloro che necessitano di cure specialistiche in tempi brevi. Il nuovo centro, il più grande tra i 46 presenti in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e ora anche in Liguria, si estende su oltre 1600 metri quadrati distribuiti su due piani ed è stato progettato per offrire un’esperienza di cura completa, accessibile e di alta qualità.

Una nuova apertura strategica a Genova

"Siamo in una fase di consolidamento per Santagostino, che rafforza la propria presenza in Italia con una nuova apertura strategica a Genova. Il nostro modello coniuga qualità clinica percepita elevata, accessibilità, digitalizzazione e un’esperienza paziente curata nei dettagli. Guardiamo al futuro puntando su prevenzione, diagnostica avanzata e medicina di prossimità", dichiara Andrea Porcu, Direttore Generale di Santagostino