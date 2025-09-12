Sanità Liguria: al via la campagna ‘più vicina, più facile, più pronta’ per cure accessibili a tutti

L'assessore alla sanità Massimo Nicolo' in sala Trasparenza

Parte oggi, 12 settembre 2025, la campagna informativa della Regione Liguria per promuovere la sanità regionale, con l’obiettivo di informare i cittadini sull’uso delle nuove strutture ambulatoriali, come le Case di Comunità, e sugli strumenti per affrontare cronicità, prossimità delle cure e presa in carico dei pazienti. La campagna include anche informazioni sulle azioni per ridurre le liste d’attesa.

O biettivi di Marco Bucci per la sanità ligure

"Dobbiamo ripensare – spiega Marco Bucci, presidente di Regione Liguria – il sistema sociosanitario in una regione che vuole essere un modello forte a livello nazionale. È fondamentale migliorare l’accesso e l’erogazione delle cure, portando più risorse vicino al malato e garantendo servizi concreti e immediati ai cittadini.” Bucci punta a estendere le cure su tutto il territorio in modo uniforme, ottimizzare strutture amministrative e logistiche, e semplificare i processi per una gestione economica efficiente. La campagna comunica chiaramente come utilizzare i nuovi strumenti sanitari.

Ruolo delle Case di Comunità

"Il primo grande tassello di questa riforma – aggiunge Massimo Nicolò, assessore alla sanità – è quello delle Case della Comunità, in piena funzione come previsto dal PNRR.” Con i medici di medicina generale, queste strutture diventano il primo punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i malati cronici, promuovendo una sanità più vicina, facile e attenta all’umanizzazione delle cure.

Nuovi Strumenti Sanitari “Ci sono altre novità – prosegue Nicolò – di grande rilevanza che dobbiamo spiegare bene ai cittadini.” Tra queste: il numero unico 116117 per cure a bassa complessità (attivo dal 2026), il servizio di recall per ricordare gli appuntamenti, il percorso di tutela per ridurre le liste d’attesa (già attivo per alcune specialità), il PS Tracker e il servizio “Chiedi a me” per facilitare l’accesso ai Pronto Soccorso. La campagna informa su questi strumenti per un uso ottimale della sanità ligure. Diffusione della Campagna La campagna utilizza affissioni, clip televisive, social media e spazi informativi sui siti regionali per diffondere il “manifesto” della nuova sanità ligure, che promuove Case e Ospedali di Comunità, percorsi di tutela, fascicolo sanitario elettronico, servizi per Pronto Soccorso e il numero 116117. Un vocabolario delle parole chiave sarà accessibile a tutti. Seguiranno iniziative locali nei comuni con Case di Comunità, tramite “Sanità in Piazza” e campagne sui mezzi di informazione.