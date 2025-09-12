Sanità

Sanità Liguria: al via la campagna ‘più vicina, più facile, più pronta’ per cure accessibili a tutti

di Tiziana Oberti
Massimo Nicolò presenta l'andamento delle liste d'attesaL'assessore alla sanità Massimo Nicolo' in sala Trasparenza
Parte oggi, 12 settembre 2025, la campagna informativa della Regione Liguria per promuovere la sanità regionale, con l’obiettivo di informare i cittadini sull’uso delle nuove strutture ambulatoriali, come le Case di Comunità, e sugli strumenti per affrontare cronicità, prossimità delle cure e presa in carico dei pazienti. La campagna include anche informazioni sulle azioni per ridurre le liste d’attesa.

Obiettivi di Marco Bucci per la sanità ligure

"Dobbiamo ripensare – spiega Marco Bucci, presidente di Regione Liguria – il sistema sociosanitario in una regione che vuole essere un modello forte a livello nazionale. È fondamentale migliorare l’accesso e l’erogazione delle cure, portando più risorse vicino al malato e garantendo servizi concreti e immediati ai cittadini.” Bucci punta a estendere le cure su tutto il territorio in modo uniforme, ottimizzare strutture amministrative e logistiche, e semplificare i processi per una gestione economica efficiente. La campagna comunica chiaramente come utilizzare i nuovi strumenti sanitari.

Ruolo delle Case di Comunità

"Il primo grande tassello di questa riforma – aggiunge Massimo Nicolò, assessore alla sanità – è quello delle Case della Comunità, in piena funzione come previsto dal PNRR.” Con i medici di medicina generale, queste strutture diventano il primo punto di riferimento per i cittadini, soprattutto per i malati cronici, promuovendo una sanità più vicina, facile e attenta all’umanizzazione delle cure.
 
Nuovi Strumenti Sanitari“Ci sono altre novità – prosegue Nicolò – di grande rilevanza che dobbiamo spiegare bene ai cittadini.” Tra queste: il numero unico 116117 per cure a bassa complessità (attivo dal 2026), il servizio di recall per ricordare gli appuntamenti, il percorso di tutela per ridurre le liste d’attesa (già attivo per alcune specialità), il PS Tracker e il servizio “Chiedi a me” per facilitare l’accesso ai Pronto Soccorso. La campagna informa su questi strumenti per un uso ottimale della sanità ligure.Diffusione della CampagnaLa campagna utilizza affissioni, clip televisive, social media e spazi informativi sui siti regionali per diffondere il “manifesto” della nuova sanità ligure, che promuove Case e Ospedali di Comunità, percorsi di tutela, fascicolo sanitario elettronico, servizi per Pronto Soccorso e il numero 116117. Un vocabolario delle parole chiave sarà accessibile a tutti. Seguiranno iniziative locali nei comuni con Case di Comunità, tramite “Sanità in Piazza” e campagne sui mezzi di informazione.
 
