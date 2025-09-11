Fine estate e inizio autunno, le buone abitudini da seguire per un cuore e uno stile di vita sano
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
TAGS
ARTICOLI CORRELATI
Martedì 09 Settembre 2025
Il medico risponde - Ecografia & risonanza: la diagnostica nello sport (e non solo)https://www.youtube.com/embed/IDo-7oojvPs?si=mmuAvEixARIUefkq
Lunedì 08 Settembre 2025
Il medico risponde - Calcoli alle vie urinarie: sintomi e come prevenirlihttps://www.youtube.com/embed/V1OUsg1XJ34?si=JfgztYSgEqSLy8mt
Ultime notizie
- L'ospedale Galliera resta pubblico, via libera dal Consiglio dei ministri
- Amt, Bucci al Comune: "Basta allarmismi, Regione aiuta ma ci facciano vedere i conti"
- Caterina Caselli “entra” in aula rossa: consigliere di minoranza regala alla sindaca Salis il cd con “Nessuno mi può giudicare” IL VIDEO
- Buco Amt, i sindacati chiedono un incontro urgente a sindaca e presidente di Regione
- Johan Vasquez rinnova fino al 2028 Como-Genoa. Sfida di talenti argentini
- Flotilla, i camalli di Genova: "Attaccata da droni usati in guerra"
IL COMMENTO
Ex Ilva: che ci azzeccano Jindal, Renzi e la Salis
Il caso D’Alema e l’incapacità dell’Ue di guardare il mondo con occhi diversi